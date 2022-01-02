Раскрыты подробности аварии с рейсовым автобусом под Рязанью

Стали известны новые подробности трагедии с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань, которая произошла утром сегодня, 2 января, в Рязанской области.

Как утверждается, в салоне транспортного средства находилось 49 пассажиров. Дорожно-транспортное происшествие, предварительно, произошло из-за того, что автобус наехал на опору железнодорожного моста. Представитель УМВД уточнил РИА Новости, что, по предварительной информации, жертвами аварии стали 5 человек, еще 16 пострадали.

Дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра рассказал ТАСС, что в ДТП пострадали двое детей.

На месте трагедии в настоящий момент работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.