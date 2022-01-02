Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

Шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области.

Авария произошла утром в воскресенье, 2 января. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Эту информацию «Звезде» подтвердили в СУ СК по Рязанской области.

В свою очередь kp.ru со ссылкой на УМВД сообщает, что автобус следовал по маршруту Москва - Астрахань.

Подробности произошедшего пока не приводятся.