Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
© Фото: Scott Rodgerson, Unsplash
Шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области.
Авария произошла утром в воскресенье, 2 января. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Эту информацию «Звезде» подтвердили в СУ СК по Рязанской области.
В свою очередь kp.ru со ссылкой на УМВД сообщает, что автобус следовал по маршруту Москва - Астрахань.
Подробности произошедшего пока не приводятся.