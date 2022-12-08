Британский наемник заявил, что обстрелы со стороны России вызывают панику у националистов

«Солдат удачи» столкнулся с артобстрелами уже на третий день своего пребывания в зоне СВО и рассказал, что боевики паниковали, пытаясь спасти себя.

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Артобстрелы ВС РФ вызывают панику у украинских боевиков. Об этом рассказал британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.

Он поделился, что уже на третий день пребывания в зоне боевых действий столкнулся с артиллерийским обстрелом со стороны России. Украинским солдатам приказали покинуть палатки и искать укрытия в лесу, и после этого поднялась настоящая паника.

«Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», - заявил Макдональд.

Обороняться им, по словам наемника, было нечем, так как из оружия у него и его товарищей было «три древних автомата». Он упомянул, что в результате этого обстрела были тяжело ранены 50 боевиков.

Джозеф Макдональд предупредил желающих присоединиться к украинской армии, что далеко не все будет «легко и просто».

«Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают», - отметил он.

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