Илон Маск анонсировал программу разработки ракетного топлива из углекислого газа

Американская компания SpaceX запустила программу по использованию углекислого газа из атмосферы в качестве ракетного топлива. Об этом сообщил основатель корпорации Илон Маск.

«SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо», – написал миллиардер в своем аккаунте в Twitter.

По словам Маска, реализация этой программы может быть крайне полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Ранее основатель SpaceX допустил уход с работы, чтобы уделить больше времени блогерству.