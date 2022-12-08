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Бриттни Грайнер тепло попрощалась с работниками колонии перед отправкой в Абу-Даби

Анастасия Бобылева
23:03 08.12.2022
Сегодня состоялся обмен спортсменки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута, который был приговорен к 25 годам заключения в американской тюрьме.
Бриттни Грайнер тепло попрощалась с работниками колонии перед отправкой в Абу-Даби
© Фото: РИА Новости
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер тепло попрощалась с работниками колонии, в которой она находилась с ноября. После этого она села в самолет, доставивший ее в Абу-Даби, где состоялся обмен заключенными между США и Россией.

«Приедешь сюда? Молодец, приезжай», - сказали сотрудники колонии.

Бриттни Грайнер была осуждена на девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Ее обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, который находился в американской тюрьме. Он был приговорен к 25 годам заключения.

Ранее были опубликованы кадры обмена, состоявшегося в четверг 8 декабря.

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