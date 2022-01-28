Проценко назвал отличительные черты новой волны COVID-19

Отличительной чертой новой волны COVID-19 является увеличивающаяся нагрузка на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале.

«Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», - пишет Проценко.

Также он сообщил о том, что на заседании Комиссии по здравоохранению в эту среду договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах. При необходимости текущие направления будут корректироваться.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о зафиксированном антирекорде по суточному приросту больных COVID-19. Врачи выявили 67 809 инфицированных.