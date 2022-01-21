ЦПВС: из-за нападения на тюрьму в районе Хасеке в Сирии смогли сбежать террористы
ЦПВС: из-за нападения на тюрьму в районе Хасеке в Сирии смогли сбежать террористы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ЦПВС: из-за нападения на тюрьму в районе Хасеке в Сирии смогли сбежать террористы
ЦПВС: из-за нападения на тюрьму в районе Хасеке в Сирии смогли сбежать террористы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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