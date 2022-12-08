«У нас всегда была надежда»: мать и жена Бута рассказали, как ждали его освобождения

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Родные Виктора Бута - мама Раиса и жена Алла - рассказали «Звезде», как они добивались возвращения предпринимателя. Женщины выразили огромную благодарность всем, кто не остался безучастным и помог вернуть Виктора домой.

«Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Их дипломаты, несмотря ни на что - вон там показывали пургу в Нью-Йорке, - ездили к нему. Они дают надежду, что Родина его не забыла», - рассказала Раиса.

Жена Бута также рассказала, что она всегда сохраняла надежду на то, что Виктор вернется домой.

«Наша семья очень признательна. Уже почти 15 лет прошло - сколько я с политиками и депутатами встречалась, сколько писем было написано... Всех прошла, общалась. Разговоры были очень позитивные, и всегда надежда оставалась в душе. Даже когда была полная безнадега и депрессия, ситуация была непонятной. И за последние полгода, когда начала появляться информация, появилась огромная надежда, что у Виктора появится возможность вернуться домой», - рассказала Алла.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменке грозило тюремное заключение.