В МИД РФ объяснили, почему Москва запретила въезд некоторым представителям ЕС

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, почему Москва приняла решение расширить список лиц из Европейского союза, которым запрещено въезжать на территорию Российской Федерации.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также в ведомстве обратили внимание, что Россия уже не раз предупреждала европейских партнеров, что не следует использовать такой инструмент, как односторонние ограничения - они являются нелегитимными с точки зрения международного права. Предпринятые ЕС шаги вынудили Москву прибегнуть к ответным действиям.

Было отмечено, что РФ призывает партнеров в Брюсселе прислушаться к европейцам, которые говорят о необходимости отказа от «тупиковой политики санкций» в отношении РФ.

Напомним, что в соответствующий список вошли руководители отдельных европейских частных военных компаний, представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов Европейского союза.