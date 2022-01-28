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Врач рассказала, как часто можно есть гречку

Игнат Далакян
19:50 28.01.2022
Диетолог предупредил о том, что слишком частое употребление этого продукта может навредить.
Врач рассказала, как часто можно есть гречку
© Фото: Михаил Нечаев, Pixabay
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Оптимальное количество потребления гречневой крупы в здоровом рационе - два раза в неделю. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, более частое употребление этой крупы приведет к негативным последствиям.

«Это будет гречневая тоска, ограниченное пищевое поведение. Есть же столько много возможностей употреблять другие крупы, вообще гарниры в качестве сложных углеводов. Это и картофель, и киноа, и пшенка», – передает телеканал «Москва 24» слова диетолога.

Как отмечает специалист, гречку не рекомендуется есть людям, которые имеют заболевания поджелудочной железы. Чтобы снизить вред от такой пищи, следует ее хорошо отварить для снижения нагрузки на пищеварительную систему.

Врач-гастроэнтеролог добавила, что у гречки имеется огромное количество полезных свойств. В особенности, она полезна людям, страдающим сахарным диабетом. Гречка медленнее повышает уровень глюкозы, поэтому уровень сахара колеблется медленнее.

Ранее врач-диетолог рассказывала о вреде полного отказа от сахара. Врач посоветовала уделить больше внимания медленным углеводам.

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