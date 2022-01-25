Диетолог рассказала, к чему может привести полный отказ от сахара

Диетолог Елена Соломатина посоветовала полностью отказавшимся от сахара россиянам включить в свой рацион больше риса, круп, овощей, ягод и фруктов. По словам врача, в противном случае это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Если люди сидят на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм», - объяснила Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

Диетолог также напомнила, что мозг и мышцы человека питаются глюкозой, а не сахаром. При этом сама тяга к сладкому связана с тем, что быстрые углеводы быстро перерабатываются в глюкозу.

Врач посоветовала уделить больше внимания медленным углеводам, которые «кормят» организм гораздо более длительное время.

Ранее ученые обнаружили растение, употребление которого приводит к падению уровня сахара в крови на 29%, а также заметно снижает желание есть сладкое. Такими необычными свойствами, как было выяснено, обладает Gymnema Sylvestre (джимнема лесная).

Данный древесный кустарник произрастает в лесах Индии, Австралии и Африки. Листья джимнемы являлись частью рецептов древней индийской медицины.