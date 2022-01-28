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МИД подготовил проект концепции внешней политики с учетом изменений в международной политике

Роман Захаров
14:03 28.01.2022
Президент России предложил Совету безопасности обсудить вопросы внешней политики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МИД РФ подготовил проект концепции внешней политики с учетом изменений в международной политике. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

«Этот документ, конечно, относится к категории стратегического планирования. МИД России учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», - объяснил Путин.

Глава государства также предложил участникам мероприятия обсудить вопросы внешней политики.

«Совет безопасности России так или иначе занимается подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях. Сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности - о внешней политике», - сказал президент РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона в настоящее время занимается анализом ответа Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности. При этом руководитель внешнеполитического ведомства напомнил слова Владимира Путина о том, что, если попытки России договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не приведут к результату, Москва будет вынуждена принять меры.

В конце прошлого года РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль, в частности, потребовал от Запада юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР. Помимо этого, в предложениях имеется пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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