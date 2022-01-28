Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт указал на «чудовищную ошибку» в заявлении Александрийского патриархата о «Православной церкви Украины»

Анна Касаткина
19:35 28.01.2022
Ранее Священный синод РПЦ призвал Александрийского патриарха Федора и архиереев Александрийского патриархата отказаться от поддержки раскольнической «Православной церкви Украины».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Константинопольский и Александрийский патриархат нарушили православную экклезиологию (учение о церкви) и ее канонический строй, представив автокефалию группам раскольников на Украине. Об этом в беседе «Звездой» рассказал православный философ, политолог, глава интеллектуального клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер.

Ранее Священный синод РПЦ призвал Александрийского патриарха Федора и архиереев Александрийского патриархата отказаться от поддержки раскольнической «Православной церкви Украины». Также объяснялось, что создание Патриаршего экзархата Африки не является притязанием на каноническую территорию Александрийской церкви, а имеет своей целью лишь каноническую защиту  православным клирикам Африки, которые не хотят поддерживать украинский раскол.

Как отметил Малер, в новом заявлении Александрийского патриарха содержатся «чудовищные ошибки».

«Например, он говорит, что якобы Александрийский патриархат вслед за Константинопольским признал автокефалию Украинской православной церкви. Украинская православная церковь - это церковь, которая никогда не хотела выйти из состава Московского патриархата, это каноническая церковь на территории государства Украина. И как раз позиция еще в начале этой церкви и абсолютного большинства священников, мирян заключалась в том, что они хотят оставаться в каноническом единстве с Русской церковью, что это вообще есть часть Русской церкви. А те, кому Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию так называемую, это вообще группы раскольников, которые и были ориентированы против России, против Русской церкви, против канонического строя», - пояснил собеседник.

Он отметил, что, признав эти группы раскольников, Константинопольский патриархат сам вошел в этот раскол, как войдут в него и все поместные церкви, которые их признают.

«Таким образом и Константинопольский патриархат, и Александрийский патриархат оказываются сами в ситуации неканонической. Они нарушили экклезиологическое учение о церкви, они нарушили канонический строй церкви, они нарушили в этом смысле саму православную догматику, потому что экклезиология, учение о церкви, - это часть православной догматики», - добавил Малер.

В этом случае, подчеркнул он, у РПЦ больше нет никаких препятствий для того, чтобы заниматься миссией на африканском континенте, так же как и на территорию любой другой поместной церкви, которая уйдет в раскол.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:19 В стране и мире
МИД расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ
18:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают
18:35 В стране и мире
Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе ПФР и ФСС
18:10 В стране и мире
Видео
В Петербурге выясняют, в каких еще медцентрах могли использовать отравляющее вещество
17:11 Спорт
Медведев заявил, что ему «сорвало крышу» в инциденте с судьей на Australian Open
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.