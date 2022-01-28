Эксперт указал на «чудовищную ошибку» в заявлении Александрийского патриархата о «Православной церкви Украины»

Константинопольский и Александрийский патриархат нарушили православную экклезиологию (учение о церкви) и ее канонический строй, представив автокефалию группам раскольников на Украине. Об этом в беседе «Звездой» рассказал православный философ, политолог, глава интеллектуального клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер.

Ранее Священный синод РПЦ призвал Александрийского патриарха Федора и архиереев Александрийского патриархата отказаться от поддержки раскольнической «Православной церкви Украины». Также объяснялось, что создание Патриаршего экзархата Африки не является притязанием на каноническую территорию Александрийской церкви, а имеет своей целью лишь каноническую защиту православным клирикам Африки, которые не хотят поддерживать украинский раскол.

Как отметил Малер, в новом заявлении Александрийского патриарха содержатся «чудовищные ошибки».

«Например, он говорит, что якобы Александрийский патриархат вслед за Константинопольским признал автокефалию Украинской православной церкви. Украинская православная церковь - это церковь, которая никогда не хотела выйти из состава Московского патриархата, это каноническая церковь на территории государства Украина. И как раз позиция еще в начале этой церкви и абсолютного большинства священников, мирян заключалась в том, что они хотят оставаться в каноническом единстве с Русской церковью, что это вообще есть часть Русской церкви. А те, кому Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию так называемую, это вообще группы раскольников, которые и были ориентированы против России, против Русской церкви, против канонического строя», - пояснил собеседник.

Он отметил, что, признав эти группы раскольников, Константинопольский патриархат сам вошел в этот раскол, как войдут в него и все поместные церкви, которые их признают.

«Таким образом и Константинопольский патриархат, и Александрийский патриархат оказываются сами в ситуации неканонической. Они нарушили экклезиологическое учение о церкви, они нарушили канонический строй церкви, они нарушили в этом смысле саму православную догматику, потому что экклезиология, учение о церкви, - это часть православной догматики», - добавил Малер.

В этом случае, подчеркнул он, у РПЦ больше нет никаких препятствий для того, чтобы заниматься миссией на африканском континенте, так же как и на территорию любой другой поместной церкви, которая уйдет в раскол.