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Рекордно быстрые результаты: что известно о разработанных МО тест-системах на COVID-19

Алексей Дегтярев
18:41 28.01.2022
Новый способ тестирования на коронавирус внедрен во всех военных медицинских учреждениях. Об этом сегодня доложили первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Новые, рекордно быстрые тест-системы на коронавирус теперь будут в каждом военном медучреждении. Высокоточный результат можно получить всего за 30 минут.

Разработка ученых Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны прошла все испытания. О ее эффективности сегодня докладывают первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Массового заболевания среди военнослужащих нет во многом благодаря быстрой диагностике инфекции.

Достичь сокращения времени анализа удалось за счет включения в состав набора уникального реагента. Реагент «КовиГен-LАМР» разрабатывали в кратчайшие сроки. Здесь же, на базе научно-исследовательского института, проходила и презентация новинки.

Этап подготовки пробы свели к минимуму. Новый компонент за минуту распознает и обезвреживает частицы вируса в пробах из носоглотки. После этого биоматериал отправляют на диагностику, которая похожа на знакомое ПЦР-тестирование.

Медработники, несмотря на знакомую методику, все равно прошли курс переподготовки для работы с обновленными тест-системами на коронавирус. Причем внутри самих лабораторий ничего не изменилось. Для проведения анализов по новой методике подходит уже имеющаяся техника.

Производство для выпуска ноу-хау российских военнослужащих уже отлажено. Новинка широко применяется. Все, кто вернулся с отпусков на учебу в военные вузы, прошли тестирование и вовремя начали обучение. Полностью контролируема и эпидобстановка в воинских частях и подразделениях военных округов.

И это далеко не единственный вклад военных медиков в борьбу с вирусом. Специалисты научно-исследовательского института Минобороны участвовали в разработке «Спутника V», первой российской вакцины. Плановую вакцинацию все российские военнослужащие уже прошли. Более полумиллиона человек ревакцинированы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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