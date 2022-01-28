Новый метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях Минобороны

Ускоренный метод тестирования на COVID-19, разработанный в 27 ЦНИИ МО РФ, внедряется в медучреждениях Минобороны. Об этом доложил замначальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Максим Куандыков руководителю оперштаба, первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову.

В состав нового набора компонентов включен специальный реагент «КовиГен-LАМР». Новый метод позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

Ранее на базе 27 ЦНИИ МО РФ началось обучение по новой методике обнаружения РНК коронавируса SARS-СоV-2.

Ранее сообщалось, что специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров