Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Убийственное лечение: подробности резонансного отравления пациентов медцентра в Петербурге

Анна Касаткина
15:10 28.01.2022
Как полагает следствие, главный врач долгое время оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Петербурге задержан главный врач городского диагностического центра №1, где после обследования желудка погибли три пациента, а еще три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Телеканалу «Звезда» удалось поговорить с Евгением Поповым буквально перед его задержанием.

Как полагает следствие, подозреваемый долгое время оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата.

«В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной  степени тяжести», - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«Звезде» удалось поговорить с самим Поповым буквально перед его задержанием.

«Для нас и нашего коллектива это трагедия. Исследования выполняются с момента работы центра. Препарат отправлен на экспертизу. Деятельность врачей также проверяется», - сказал он.

Рентген желудка подразумевает использование сульфата бария, контрастного вещества, которое помогает увидеть на снимке патологии. Следователи считают, что во время процедуры вместо безопасного был использован контрафактный раствор, ядовитый для человека. После случившегося Росздравнадзор Петербурга приостановил применение препарата для диагностики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 Армия
Видео
Новый метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях Минобороны
15:10 В стране и мире
Видео
Убийственное лечение: подробности резонансного отравления пациентов медцентра в Петербурге
13:57 В стране и мире
Видео
Первые выстрелы: очевидец рассказал, с чего начался конфликт на границе Таджикистана и Киргизии
13:34 В стране и мире
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
13:30 Армия
Видео
РСЗО «Град» выжгли позиции «врага» в Подмосковье
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.