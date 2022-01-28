Убийственное лечение: подробности резонансного отравления пациентов медцентра в Петербурге

В Петербурге задержан главный врач городского диагностического центра №1, где после обследования желудка погибли три пациента, а еще три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Телеканалу «Звезда» удалось поговорить с Евгением Поповым буквально перед его задержанием.

Как полагает следствие, подозреваемый долгое время оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата.

«В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести», - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«Звезде» удалось поговорить с самим Поповым буквально перед его задержанием.

«Для нас и нашего коллектива это трагедия. Исследования выполняются с момента работы центра. Препарат отправлен на экспертизу. Деятельность врачей также проверяется», - сказал он.

Рентген желудка подразумевает использование сульфата бария, контрастного вещества, которое помогает увидеть на снимке патологии. Следователи считают, что во время процедуры вместо безопасного был использован контрафактный раствор, ядовитый для человека. После случившегося Росздравнадзор Петербурга приостановил применение препарата для диагностики.