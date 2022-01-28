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Артиллеристы разгромили «противника» из минометов «Тюльпан» в горах Северной Осетии

13:55 28.01.2022
Огонь велся по целям, имитирующим живую силу и бронированные командные пункты на дальностях до 20 километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы 58-й армии разгромили условного противника во время учебных боевых стрельб из минометов «Тюльпан» на полигоне Тарское в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе лагерного сбора артиллеристы выполнили ряд задач по перемещению и маскировке техники с последующим выполнением огневых задач», - говорится в сообщении.

Огонь велся по целям, имитирующим живую силу и бронированные командные пункты на дальностях до 20 километров, добавили в пресс-службе.

Из-за сложных климатических условий военнослужащие вносили поправки после каждого выстрела. Лагерные сборы ракетных войск и артиллерийских подразделений проходят в Северной Осетии, Чечне и Дагестане.

2С4 «Тюльпан» - советский 240-мм самоходный миномет. Разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения. «Тюльпан» предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

В боекомплект миномета входят фугасные мины с дальностью стрельбы до 9 километров, а также активно-реактивные мины с дальностью стрельбы до 19 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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