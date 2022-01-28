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Мясников рассказал, что делать при первых симптомах «омикрона»

Анна Назайкина
17:39 28.01.2022
Так, в случае возникновения насморка врач порекомендовал промывать нос соляными растворами.
Мясников рассказал, что делать при первых симптомах «омикрона»
© Фото: Mojpe, Pixabay
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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие действия следует предпринимать, если возникли первые признаки инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». О способах лечения он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Мясникова, когда температура тела достигает 38 градусов и более, рекомендуется применять парацетамол.

«Вирус перестает размножаться при температуре 38°C и выше. Однако если вы плохо ее переносите, то лучший препарат - парацетамол (доза не должна превышать 3 г в сутки), который содержат многие популярные “порошки” тоже... Постоянная температура, не снижающаяся при приеме жаропонижающих средств, - повод для срочного обращения к врачу», - сказал доктор.

В случае возникновения насморка врач порекомендовал промывать нос соляными растворами, которые можно купить практически в каждой аптеке.

Ранее врач Татьяна Руженцова заявила, что надеяться на то, что иммунитет, который приобретают пациенты после перенесенного нового штамма «омикрон», будет являться надежной защитой от других мутаций COVID-19, не стоит. Со слов медика, чтобы защититься от опасной коронавирусной инфекции, необходимо прививаться и проходить впоследствии ревакцинацию.

Напомним, что в конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

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