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Путин высоко оценил работу российской авиации в зоне специальной военной операции

15:27 08.12.2022
Президент добавил, что информационные вбросы и фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг во время спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская авиация в ходе спецоперации делает все вовремя и грамотно, вносит существенный вклад в эффективность действий войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо. На боевом дежурстве, практически круглосуточном. Очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. Ну, и штурмовики воюют отлично, и "сушки", Су-34, Су-35. Очень хорошо. Вооружение хорошее. Отлично, просто здорово. Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», - сказал он в ходе общения с награжденными Героями России.

Президент добавил, что информационные вбросы и фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг во время спецоперации. Он также напомнил, то ВС РФ стали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре после теракта на Крымском мосту.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договора о принятии в состав РФ новых территорий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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