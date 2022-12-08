«Система выбрана правильно»: правозащитник Мельников об обмене Грайнер на Бута

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Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе со «Звездой» прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Я рад, что были услышаны многочисленные просьбы и наших правозащитников, и членов семей по поводу обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер. Ситуация, надеюсь, продолжится с обменами, и, в общем, как можно больше получится наших соотечественников вызволить из американского плена», - сказал Мельников.

По его мнению, система правильно выбрана, о чем Иван Мельников писал в обращении к министру иностранных дел Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену.

Напомним, в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. В МИД РФ заключили, что российский гражданин возвращен на родину.