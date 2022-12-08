Ранее освобожденный из тюрьмы в США летчик Ярошенко заявил, что рад обмену Виктора Бута

Константин Ярошенко заявил, что в отношении Бута, как и в отношении него, уголовные дела были сфабрикованы.

© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Летчик Константин Ярошенко, которого в апреле обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида, сообщил РИА Новости, что рад возвращению в Россию Виктора Бута.

«Я очень рад, от всего сердца, что его вернули», - приводит агентство его слова.

Как утверждает Ярошенко, уголовные дела против него и против Бута были сфабрикованы.

«Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб», - добавил он.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков, обменяли сегодня на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

В конце апреля российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет тюрьмы, обменяли на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими.