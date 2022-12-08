В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ранее освобожденный из тюрьмы в США летчик Ярошенко заявил, что рад обмену Виктора Бута

Андрей Аркадьев
16:54 08.12.2022
Константин Ярошенко заявил, что в отношении Бута, как и в отношении него, уголовные дела были сфабрикованы.
Ранее освобожденный из тюрьмы в США летчик Ярошенко заявил, что рад обмену Виктора Бута
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Читайте нас на:

Летчик Константин Ярошенко, которого в апреле обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида, сообщил РИА Новости, что рад возвращению в Россию Виктора Бута.

«Я очень рад, от всего сердца, что его вернули», - приводит агентство его слова.

Как утверждает Ярошенко, уголовные дела против него и против Бута были сфабрикованы.

«Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб», - добавил он.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков, обменяли сегодня на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

В конце апреля российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет тюрьмы, обменяли на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:15 В стране и мире
Видео
«Наши переиграли американцев»: Ярошенко о возвращении Бута
15:27 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ ударила по украинской энергетической инфраструктуре, но в ответ на теракт на Крымском мосту
13:54 Армия
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении более 90 польских наемников в Харьковской области
13:39 В стране и мире
Видео
Путин: народ России всегда отвечал несокрушимым единством на попытки подорвать безопасность страны
12:43 В стране и мире
Песков: Зеленский знает, когда может закончиться конфликт на Украине, это может быть и завтра
Популярное
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.