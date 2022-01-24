Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

На этой неделе в Центральную Россию придут снегопады, вызванные циклоном с северо-запада. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В настоящее время погода испытывает на прочность жителей южных регионов, где мощные снегопады привели к серьезным перебоям в работе общественного транспорта.

«В основном непогода на юге и в низовьях Волги сейчас. Кроме того, над Баренцевым морем кружит циклон и погода будет меняться на западе и северо-западе. Следующие циклоны тоже будут идти с севера. Как раз снег прогнозируется в ночь на среду», - рассказала Макарова в беседе со «Звездой».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве ожидаются морозы до 12-17 градусов ниже ноля. Ночь на пятницу, говорит синоптик, станет самой морозной.

Специалист также добавил, что в последнюю неделю января, которая по климату оказалась самой морозной в году, хоть и предполагается похолодание, не оправдается ее холодный статус. По словам Тишковца, в среду пойдут обильные снегопады, особенно в ночное время. Поэтому температура воздуха не станет ниже минус 6-11 градусов. Днем осадки приобретут кратковременный характер, а столбики термометров будут показывать от двух до семи градусов мороза.