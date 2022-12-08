Эксперт: хорошая вентиляция и новые фильтры важнее антисептиков в open space

Врач-иммунолог рассказал, в чем опасность офисов открытого типа в период эпидемии гриппа и простуды.

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Хорошая система вентиляции и новые фильтры важнее антисептиков в офисах открытого типа, так называемых open space, при эпидемии гриппа и простуды. Доктор мед наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Звезде» о важных нюансах профилактики распространения вирусных инфекций.

«Я часто консультирую коллективы, которые работают в больших залах. Перегородки. Сидит по 50 человек. Да еще и с плохой вентиляцией. Без притока свежего воздуха. Вот это ужасная ситуация. И обработка рук здесь не при чем. Через воздух все заразятся», - считает эксперт.

По-мнению специалиста, в офисах открытого типа очень важно отдалить систему вентиляции.

«Хорошая приточная вытяжная вентиляция должна работать. Обычно же, люди, который под ней сидят, будут говорить, что на них дует, а кто у в углу - тому душно. Нужно звать грамотного специалиста, инженера, который все устроит», - отметил эксперт.

Кроме притока свежего воздуха в служебные помещения с большим скоплением людей, важна правильная очистка воздуха

«И самое главное - надо менять фильтры! На фильтрах сплит системы, как говорят, “целый зоопарк”», - подчеркнул эксперт.

Ранее Владислав Жемчугов разъяснил «Звезде», почему вредно частое использование антисептика.