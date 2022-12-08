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Врач-иммунолог рассказал, насколько антисептик вреден для людей

Елизавета Потейчук
11:56 08.12.2022
Кроме того, специалист посоветовал не пренебрегать мытьем рук с мылом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов разъяснил «Звезде», насколько вредно для микробиома кожи частое использование антисептика. Микробиом - это защитный барьер, который поддерживает здоровье и иммунитет кожи.

Так, специалист пояснил, что привычка использовать антисептик не нанесет вреда человеку, ибо это помогает защитить себя от вредных бактерий. Частым применением такого спиртового состава, по его словам, отличаются врачи, но в этом случае на помощь приходят силиконовые кремы и другие уходовые средства.

«Самый идеальный вариант - проехал на эскалаторе и на выходе из метро протер руки. Я в Африке много работал и, соответственно, не заболел, потому что салфетки с антисептиком в кармане», - поделился специалист.

Кроме того, Жемчугов посоветовал не пренебрегать мытьем рук с мылом, но и предостерег от чрезмерного использования мыла с антибактериальными добавками.

«Уже куча исследований было, что это мыло с антибактериальными добавками действительно такое же по эффективности, поэтому оно может навредить человеку. Мало того, эти смывающиеся вещества, попадающие в природу, от них практически очистки нет. Оно вызывает привыкание и микробов к природе», - резюмировал иммунолог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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