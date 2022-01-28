Школьница сыграла на фортепиано под аккомпанемент военного оркестра ЗВО
Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военный оркестр общевойсковой армии Западного округа исполнил мечту десятиклассницы Елены Тарановой из Воронежской области. Школьница написала письмо в адрес командующего войсками с просьбой о совместном выступлении.
Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель». Выступление она посвятила своим родителям. В рамках проекта «Мечтай со мной» военнослужащие Западного округа исполнили уже 12 желаний детей.
Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках акции «Елка желаний». Школьнику провели экскурсию по тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов