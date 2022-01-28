Армия Школьница сыграла на фортепиано под аккомпанемент военного оркестра ЗВО Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военный оркестр общевойсковой армии Западного округа исполнил мечту десятиклассницы Елены Тарановой из Воронежской области. Школьница написала письмо в адрес командующего войсками с просьбой о совместном выступлении. Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель». Выступление она посвятила своим родителям. В рамках проекта «Мечтай со мной» военнослужащие Западного округа исполнили уже 12 желаний детей. Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках акции «Елка желаний». Школьнику провели экскурсию по тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика