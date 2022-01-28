Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Школьница сыграла на фортепиано под аккомпанемент военного оркестра ЗВО

15:33 28.01.2022
Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военный оркестр общевойсковой армии Западного округа исполнил мечту десятиклассницы Елены Тарановой из Воронежской области. Школьница написала письмо в адрес командующего войсками с просьбой о совместном выступлении.

Под руководством дирижера мотострелкового полка девушка сыграла вальс Георгия Свиридова «Метель». Выступление она посвятила своим родителям. В рамках проекта «Мечтай со мной» военнослужащие Западного округа исполнили уже 12 желаний детей.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках акции «Елка желаний». Школьнику провели экскурсию по тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 Армия
Видео
Новый метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях Минобороны
15:10 В стране и мире
Видео
Убийственное лечение: подробности резонансного отравления пациентов медцентра в Петербурге
13:57 В стране и мире
Видео
Первые выстрелы: очевидец рассказал, с чего начался конфликт на границе Таджикистана и Киргизии
13:34 В стране и мире
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
13:30 Армия
Видео
РСЗО «Град» выжгли позиции «врага» в Подмосковье
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.