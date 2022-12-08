Мишустин заявил о продлении дальневосточной ипотеки до 2030 года

Мишустин отметил, что на реализацию программы в 2023-2025 годах предусмотрено порядка 70 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей - в 2023 году.

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Правительство Российской Федерации продлило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» до конца 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», - сказал глава правительства на совещании с кабмином.

Михаил Мишустин отметил, что на реализацию программы в 2023-2025 годах предусмотрено порядка 70 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей - в 2023 году.

Кроме того, российский премьер-министр сообщил, что за три года действия программы было выдано свыше 55 тысяч кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

В 2022 году программа была расширена. Теперь помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, льготной ипотекой могут воспользоваться медицинские работники и педагоги независимо от возраста и семейного положения, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили о действии льготной ипотеки для всех жителей новых регионов Российской Федерации. Как сообщил представитель ведомства, действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.