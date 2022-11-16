В Минфине заявили о действии льготной ипотеки для всех жителей новых регионов РФ

По словам представителя ведомства, действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме.

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Действие льготных ипотечных программ распространяется на граждан всех субъектов Российской Федерации, в том числе и на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил представитель Министерства финансов России.

«Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители - ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме», - передает его слова газета «Ведомости».

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ может утвердить меры по упрощенному кредитованию жителей четырех новых регионов России. По данным РБК, в настоящее время регулятор обсуждает данный вопрос с некоторыми российскими кредитными организациями.