Российский фотограф Котов раскрыл подробности задержания в Каире

Российский фотограф Арсений Котов, которого ранее задержали в Каире после потасовки с местными жителями, рассказал «Звезде» о времени, проведенном в полицейском участке района Маншият-Насир. В настоящий момент молодой человек уже вернулся в Москву.

Котов рассказал, что к нему в участок впоследствии приехали два российских дипломата из консульского отдела, которые общались с полицейскими.

«Из консульского отдела приехали ребята. Два человека. Они начали, что-то на арабском говорить с местными, но им ничего не сказали полицейские, все то же самое свое бубнили. Потом с начальством они начали говорить. Вроде почти договорились, и начальство вдруг увидело статью в "Аль-Джазире", мою фотографию, что я селфи сделал», - сказал он.

Фотограф объяснил, что в опубликованном телеканалом материале утверждалось, будто бы полицейские его избили.

«Это неправда. Там были все в ярости, у меня отобрали телефон, удалили два последних поста полицейские и меня запихнули в обезьянник. И потом еще в одиночную камеру часов на шесть, наверное. Я там сидел, и ближе к вечеру сказали внезапно: “Выходи”», - поделился воспоминаниями он.

Также молодой человек отметил, что сотрудники полиции, когда выпустили его из камеры, потребовали молодого человека уничтожить карту памяти фотоаппарата.

«Разломал, куда деваться. Обидно, конечно, что я без материала остался из Каира. Ну и ладно, зато уехал отсюда наконец на родину», - добавил Котов.

Напомним, что Котова задержали после потасовки на улицах Каира. По его словам, некий мужчина начал размахивать руками, когда он фотографировал в «Городе мусорщиков». Египтянину показалось, что фотограф снимает его жену. В результате началась драка между Котовым и четырьмя местными жителями, в ходе которой он получил ранения головы.

Накануне сообщалось, что российское посольство в Каире направило ноту протеста в МИД Египта в связи с задержанием фотографа из РФ. Велась активная работа по освобождению соотечественника.