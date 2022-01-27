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Посольство РФ направило ноту в МИД Египта из-за задержания фотографа

Анна Касаткина
15:29 27.01.2022
Россиянин находится в полицейском участке в Каире без документов.
Посольство РФ направило ноту в МИД Египта из-за задержания фотографа
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Российское посольство в Каире направило ноту протеста в МИД Египта в связи с задержанием фотографа из РФ. Ведется активная работа по освобождению соотечественника, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Фотографа Арсения Котова задержали после потасовки с местными жителями. Как рассказал россиянин в Instagram, некий мужчина начал размахивать руками, когда он фотографировал в «Городе мусорщиков» в Каире. Египтянину показалось, что фотограф снимает его жену. В результате началась драка между Котовым и четырьмя местными жителями, в ходе которой он получил ранения головы.

Сейчас фотограф находится в полицейском участке района Маншият Нассер. Мужчина отметил, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав «минимальную» медицинскую помощь.

В посольстве РФ рассказали, что настояли на оказании россиянину медицинской помощи, а также обеспечили его лекарствами и едой.

«Ведется активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота», - заявили в дипмиссии.

Там добавили, что в данный момент интенсивно контактируют с египетской стороной по этому вопросу.

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