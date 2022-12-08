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Минобороны России: украинский вертолет Ми-8 сбит на территории ДНР

13:57 08.12.2022
Вражеский вертолет был уничтожен нашими средствами ПВО в районе населенного пункта Яковлевка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В МО РФ сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Еще расчеты ПВО уничтожили пять вражеских беспилотников. Они были сбиты в районах Табаевки в Харьковской области, а также Бараниковки, Кременной и Просторного в ЛНР. Удалось перехватить и 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также противорадиолокационную ракету HARM. Это произошло в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное (ДНР), Токмак (Запорожская область), Новая Збурьевка (Херсонская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Было поражено 93 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска врага в 196 районах. 

В районе населенного пункта Печенеги в Харьковской области удалось уничтожить украинскую пусковую установку комплекса «Точка-У». А в районе Дылеевки на территории ДНР была уничтожена неприятельская РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 341 самолета, 181 вертолета, 2 643 беспилотников, 392 ЗРК, 7 030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин РСЗО, 3 668 орудий и минометов, а также 7 507 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков заявил об уничтожении более 90 польских наемников в Харьковской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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