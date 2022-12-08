Армия В Минобороны России заявили об уничтожении более 90 польских наемников в Харьковской области Также в Ильичевке в ДНР были уничтожены две пусковые установки HIMARS. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: В Харьковской области высокоточным оружием ВКС России было уничтожено свыше 90 наемников из Польши. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», - сказал Конашенков на брифинге. Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что в Ильичевке в Донецкой Народной Республике были уничтожены две пусковые установки HIMARS американского производства. Ранее Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта ДНР морпехами 155-й бригады ТОФ. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика