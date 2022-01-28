Первые выстрелы: очевидец рассказал, с чего начался конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии постепенно стабилизируется, хотя еще минувшей ночью стороны обвиняли друг друга в намеренных провокациях и срывах мирных переговоров. Об этом «Звезде» рассказал корреспондент агентства Sputnik Таджикистан Рубен Гарсия.

«Все началось с привычного для этого региона инцидента. Легковой автомобиль, движущийся по трассе, закидали камнями. К месту конфликта быстро стянулись жители окрестных таджикских и киргизских сел, и прозвучали первые выстрелы», - рассказал корреспондент.

Кто начал стрелять первым - неизвестно. Стороны выдвинули взаимные претензии, обвинив друг друга в эскалации.

«В Таджикистане заявили, что военные из Киргизии применяли беспилотники и минометы, а также намеренно устроили засаду у моста и обстреляли мирных жителей. В свою очередь, киргизские силовики утверждают, что именно таджикская сторона первой применила гранатометы и артиллерию, а также нарушила договоренности о прекращении огня», - добавил Гарсия.

Ночью стала поступать информация о стягивании к месту конфликта бронетехники и эвакуации жителей десятков сел по обе стороны границы, отметил он. К утру Таджикистан заявил о двух погибших и 13 раненых, а Минздрав Киргизии заявил об 11 раненых военных.

«Сейчас обстановка на границе стабильная, стороны сели за стол переговоров. Совсем недавно завершилась встреча командующего погранвойсками Таджикистана с его коллегой из Киргизии с участием местных властей. Стороны выступили за мирное урегулирование ситуации и отметили, что местное население должно жить в согласии», - сказал корреспондент.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне. Стороны применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы. Перестрелка длилась несколько часов. Добиться прекращения огня удалось в районе полуночи 28 января.