МО РФ: высокоточным оружием уничтожены иностранные РСЗО HIMARS, MLRS и MARS-II
ВКС России в ходе проведения специальной военной операции поразили несколько украинских реактивных систем залпового огня иностранного производства. Среди уничтоженных систем - две американские HIMARS. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США», - заявил Конашенков.
В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики. Также были уничтожены 48 реактивных снарядов системы.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов