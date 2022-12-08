МО РФ: высокоточным оружием уничтожены иностранные РСЗО HIMARS, MLRS и MARS-II

Две американские HIMARS уничтожены в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики.

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ВКС России в ходе проведения специальной военной операции поразили несколько украинских реактивных систем залпового огня иностранного производства. Среди уничтоженных систем - две американские HIMARS. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США», - заявил Конашенков.

В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики. Также были уничтожены 48 реактивных снарядов системы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов