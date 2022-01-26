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Грозные «Тюльпаны»: расчеты минометов уничтожат «вражеские» объекты в горах Северной Осетии

12:06 26.01.2022
Боевые расчеты нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными снарядами по движущимся колоннам условного противника, их заглубленным командным пунктам, складам с оружием.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На горном полигоне Тарское в Северной Осетии пройдут учения артиллеристов из Ингушетии. В ходе тренировок военнослужащие выполнят стрельбу из минометов «Тюльпан», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боевые расчеты нанесут удары осколочно-фугасными снарядами по движущимся колоннам условного противника, их заглубленным командным пунктам, складам с оружием. Координировать огонь военнослужащие будут с помощью беспилотников. Мероприятия проходят под руководством командующего войсками округа генерала Александра Дворникова.

Ранее сообщалось, что мотострелки ЮВО подняты по учебной тревоге в Ростовской области. На полигонах Кадамовский и Кузьминский пройдут учения с боевой стрельбой.

2С4 «Тюльпан» — советский 240-мм самоходный миномет. Разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения. «Тюльпан» предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

В боекомплект миномета входят фугасные мины с дальностью стрельбы до 9 километров, а также активно-реактивные мины с дальностью стрельбы до 19 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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