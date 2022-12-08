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Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны

13:44 08.12.2022
Президент РФ принимает участие в церемонии награждения Героев России в четверг, 8 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения Героев России.

«Гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан. Отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу», - сказал он.

Путин также заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой в зоне спецоперации - герой.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня прошла церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда». В числе приглашенных - более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Традиция чествования героев Отечества была возобновлена в соответствии с указанием президента в 2013 году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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