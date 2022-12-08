В стране и мире «Во имя Родины»: Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда» Алексей Курильченко На торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в Кремлевском дворце вручает медали «Золотая Звезда». Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. «Сегодня мы отдаем дань уважения героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров - все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства. Совершили подвиги, выдающиеся поступки - ратные, трудовые, гражданские - во имя Родины, во имя наших людей», - заявил президент России. На торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия. Экспертное мнение и аналитика