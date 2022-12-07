В стране и мире Путин посмертно наградил погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР Елизавета Потейчук Глава государства присвоил награду Марии Пироговой за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил депутата парламента Донецкой Народной Республики Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка со стороны украинских националистов. Глава государства присвоил Пироговой орден Мужества. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата Народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)», - следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Мария Пирогова стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. В частности, политик посещала города Донбасса с гуманитарными миссиями. Марии Пироговой было 29 лет, ее тело опознали родственники. Экспертное мнение и аналитика