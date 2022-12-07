Путин посмертно наградил погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР
Глава государства присвоил награду Марии Пироговой за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин наградил депутата парламента Донецкой Народной Республики Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка со стороны украинских националистов. Глава государства присвоил Пироговой орден Мужества.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну - депутата Народного совета Донецкой Народной Республики - парламента Донецкой Народной Республики, волонтера (посмертно)», - следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Мария Пирогова стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. В частности, политик посещала города Донбасса с гуманитарными миссиями. Марии Пироговой было 29 лет, ее тело опознали родственники.