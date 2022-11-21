«Работают в интересах нашего прямого врага»: Шафран об агентствах по предоставлению услуг суррогатного материнства иностранцам

Журналистка считает, что если Запад не вводил санкций против таких агентств, значит, они работают в интересах прямого врага РФ.

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Журналистка Анна Шафран указала, что Запад не вводил ни одной ограничительной меры в отношении агентств, которые предоставляют услуги суррогатного материнства для иностранцев. Соответственно, такие агентства работают в интересах прямого врага России, добавила она.

«Мы говорили не только о торговле детьми для гомосексуальных пар, не только рассказывали, как дети эксплуатируются, мы рассказывали об американских биолабараториях, которые действуют по периметру нашей страны, которые занимаются генетическими экспериментами и в частности разрабатыванием этнонаправленного оружия. В тот момент, когда ни одной санкции не существует в отношении такого рода агентств, значит они, наверное, работают в интересах нашего прямого врага», - заявила Шафран на пресс-конференции, посвященной запрету суррогатного материнства для иностранцев в России.

Напомним, в мае Правительство РФ поддержало запрет услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. При этом в кабмине обратили внимание на необходимость создания системы мер, обеспечивающих гарантированную защиту прав всех участников данного процесса.