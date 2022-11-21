В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Работают в интересах нашего прямого врага»: Шафран об агентствах по предоставлению услуг суррогатного материнства иностранцам

Елизавета Потейчук
15:52 21.11.2022
Журналистка считает, что если Запад не вводил санкций против таких агентств, значит, они работают в интересах прямого врага РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Журналистка Анна Шафран указала, что Запад не вводил ни одной ограничительной меры в отношении агентств, которые предоставляют услуги суррогатного материнства для иностранцев. Соответственно, такие агентства работают в интересах прямого врага России, добавила она.

 «Мы говорили не только о торговле детьми для гомосексуальных пар, не только рассказывали, как дети эксплуатируются, мы рассказывали об американских биолабараториях, которые действуют по периметру нашей страны, которые занимаются генетическими экспериментами и в частности разрабатыванием этнонаправленного оружия. В тот момент, когда ни одной санкции не существует в отношении такого рода агентств, значит они, наверное, работают в интересах нашего прямого врага», - заявила Шафран на пресс-конференции, посвященной запрету суррогатного материнства для иностранцев в России.

Напомним, в мае Правительство РФ поддержало запрет услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. При этом в кабмине обратили внимание на необходимость создания системы мер, обеспечивающих гарантированную защиту прав всех участников данного процесса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-участников спецоперации
14:25 Армия
Видео
МО РФ: российские военные поразили украинские «Ураганы», бившие по Белгородской области
12:36 В стране и мире
В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ
12:25 В стране и мире
Видео
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы до 19 января
10:11 В стране и мире
МЧС ДНР: пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидирован
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.