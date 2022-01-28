В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа

В Кремле отреагировали на шутку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о водке и российском трубопроводе «Северный поток - 2». Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лучше шутить, чем заниматься обострением ситуации в Европе.

«Пусть лучше шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе», - заявил он.

Ранее во время общения с журналистами замгоссекретаря США в шутку сказала, что было бы неплохо, если бы по российскому трубопроводу «Северный поток - 2» в Европу прокачивалась водка вместо природного газа. Так Нуланд ответила на вопрос журналиста Мэтта Ли, который напомнил о готовности трубопровода к прокачке чего угодно.