Вопросы истории В Минпросвещения сообщили о том, что работа над новым учебником истории уже идет Андрей Аркадьев Накануне президент РФ Владимир Путин поручил разработать план создания новых учебников по истории. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Специалисты уже работают над созданием нового учебника истории, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Совета законодателей. «Сегодня идет работа над созданием нового учебника, вчера президент об этом говорил, что общенациональная задача - создание учебника по истории, обществознанию», - сказал он. Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ назвал вопросом общенационального значения создание в России нового учебника истории. Напомним, в Москве в эти дни проходят мероприятия Совета законодателей. Накануне в Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоялся семинар для руководителей законодательных собраний. В нем участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и начальник Академии Генштаба Владимир Зарудницкий. Экспертное мнение и аналитика