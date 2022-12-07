В Академии Генштаба ВС РФ прошел семинар с участием Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и начальник Академии Генштаба Владимир Зарудницкий также осмотрели выставку к 190-летию учебного заведения.

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Сегодня, 7 декабря, в Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошел семинар для руководителей законодательных собраний.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и начальник Академии Генштаба Владимир Зарудницкий.

Также Матвиенко и Зарудницкий осмотрели выставку к 190-летию высшего военно-учебного заведения. Напомним, в Москве в эти дни проходят мероприятия Совета законодателей.

Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - одно из старейших российских военно-учебных заведений, в котором проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации высшие и старшие офицеры Вооруженных сил РФ, представители российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных государств. Находится в Москве.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов