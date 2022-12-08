Песков: Зеленский знает, когда может закончиться конфликт на Украине, это может быть и завтра

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Президент Украины Владимир Зеленский знает, когда может закончиться конфликт в его стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании», - заявил Песков журналистам.

Также представитель Кремля прокомментировал объявление Зеленского «человеком года» по версии журнала Time. Песков отметил, что критерии данного СМИ находятся в рамках западного мейнстрима и носят «зашоренный и оголтелый русофобский характер».

«У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер», - сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что слова киевского режима о линии продолжения атак на территории РФ учитываются в Кремле. Российское правительство принимает необходимые меры.