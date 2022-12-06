В стране и мире В Кремле учитывают заявления Киева о линии продолжения атак на территории РФ Алексей Курильченко Дмитрий Песков назвал заявления киевского режима «фактором опасности». © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Заявления киевского режима о линии продолжения атак на территории РФ учитываются в Кремле, российское правительство принимает необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Совет безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но, безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», - заявил Песков журналистам. Также Песков заявил, что каждый российский регион принимает меры по защите важной инфраструктуры. Он отметил, что этот процесс проходит на постоянной основе. Экспертное мнение и аналитика