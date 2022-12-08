Соучастники диверсий в РФ могут получить пожизненный срок

Глава Комитета ГД по безопасности обратил внимание, что в СМИ идет пропаганда совершения преступлений диверсионного характера в отношении РФ.

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Глава Комитета Госдумы России по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в Думу будет внесен законопроект о наказании вплоть до пожизненного тюремного срока за содействие диверсионной деятельности. Проект закона планируется внести сегодня, 8 декабря.

«Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы», - приводит РИА Новости слова Пискарева.

Вместе с тем политик заявил о необходимости внести поправки в законы об информационных технологиях и средствах массовой информации. Пискарев предлагает предусмотреть в них блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.

Ранее депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о пожизненном заключении за теракты на атомных объектах.