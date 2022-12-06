В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутаты ГД приняли в I чтении законопроект о пожизненном заключении за теракты на атомных объектах

Ирина Елагина
15:13 06.12.2022
Депутаты согласились с предложениями правительства РФ о необходимости ужесточения наказания в сфере ядерного и биологического терроризма.
Депутаты ГД приняли в I чтении законопроект о пожизненном заключении за теракты на атомных объектах
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта в отношении атомных объектов и потенциально опасных биообъектов.

«Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ», - процитировало РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Законопроект об ужесточении наказания за преступления в сфере атомной энергетики и опасных биообъектов разработан в правительстве РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:42 Армия
Видео
МО РФ: удар по Украине прервал работу ОПК врага и железнодорожные перевозки военной техники
14:31 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результат массированного удара по оборонным и энергетическим объектам Украины
14:15 Армия
В Минобороны России сообщили о возвращении в РФ 60 пленных военнослужащих
12:36 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Украина потеряла за ноябрь более 8 300 боевиков и более 460 единиц техники
12:42 В стране и мире
Песков: регионы постоянно принимают меры по защите важной инфраструктуры РФ
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.