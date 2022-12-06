Депутаты ГД приняли в I чтении законопроект о пожизненном заключении за теракты на атомных объектах

Депутаты согласились с предложениями правительства РФ о необходимости ужесточения наказания в сфере ядерного и биологического терроризма.

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта в отношении атомных объектов и потенциально опасных биообъектов.

«Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ», - процитировало РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Законопроект об ужесточении наказания за преступления в сфере атомной энергетики и опасных биообъектов разработан в правительстве РФ.