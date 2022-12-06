В стране и мире Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом Алексей Курильченко Глава Минздрава отметил, что на данный момент наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Глава Минздрава отметил, что также наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», - заявил Мурашко журналистам. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о трех волнах заболеваемости гриппом в стране, которые ожидаются в текущем эпидемическом сезоне. Он отметил, что в настоящий момент идет первая волна, после череды новогодних праздничных дней в январе придет вторая, а в конце февраля - уже третья. Экспертное мнение и аналитика