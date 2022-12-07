«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости

Заслуженный летчик РФ Олег Серов в честь Международного дня гражданской авиации рассказал «Звезде» об одном из самых экстремальных полетов в его жизни. Во времена СССР ему пришлось взлетать с Камчатки во время извержения вулкана.

«Тогда нужно было немедленно удирать с Камчатки. Мы подготовились, посадили пассажиров. Тогда это был самый длинный рейс в СССР - от Петропавловска-Камчатского до Ленинграда, а первая посадка была в Магадане. Пока мы взлетали, мы были в тени вулкана... Убрали закрыли, вышли из тени и нас как швырнуло вниз - мы просадку сделали почти на 200 метров. И потом швыряло, то вверх, то вниз. В глазах только приборная доска мелькала туда-сюда. И руки потом очень болели. Ну страху тогда пассажиры натерпелись... таких болтанок в жизни никогда не испытывал и не дай Бог кому-то такое испытать», - рассказал летчик.

Сегодня, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. В этот день в 1944 году была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, также известная как Чикагская конвенция, установившая основные принципы международных авиаперевозок.