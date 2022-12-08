Попова заверила, что в РФ нет более заразных вариантов COVID-19, как на Западе

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В России не зафиксировано более заразных штаммов коронавирусной инфекции, как на территориях западных стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова и добавила, что на Западе коллеги сообщают об обнаружении потенциально более заразных подвидов COVID-19.

«Но внутри генотипов BA.4, BA.5 есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное кол-во случаев - это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года», - объяснила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Немногим ранее Анна Попова предупредила, что в РФ пришел самый серьезный вариант гриппа.

Уже в 74-х регионах России выявили вирус свиного гриппа. В Научно-исследовательском центре Гамалеи разработали новую вакцину, которая сможет защитить от разных штаммов инфекции.