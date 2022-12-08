Взблески алого огня: кадры тренировки резервистов в Приморье

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Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции, восстанавливают свои навыки на полигоне Восточного военного округа в Приморье. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов с учетом специфики проведения спецоперации.

Военнослужащие стреляют из ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-7, автоматов Калашникова. Тренировки проходят с высокой интенсивностью, пока каждый мобилизованный не отточит до автоматизма навыки обращения с оружием.

Резервисты стреляют по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.

Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал, как работает ПТРК «Штурм» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов