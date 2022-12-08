Взблески алого огня: кадры тренировки резервистов в Приморье
Военнослужащие ведут стрельбу из ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-7, автоматов Калашникова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции, восстанавливают свои навыки на полигоне Восточного военного округа в Приморье. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов с учетом специфики проведения спецоперации.
Военнослужащие стреляют из ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-7, автоматов Калашникова. Тренировки проходят с высокой интенсивностью, пока каждый мобилизованный не отточит до автоматизма навыки обращения с оружием.
Резервисты стреляют по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.
Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал, как работает ПТРК «Штурм» в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов