Киргизия эвакуировала 1,5 тысячи человек из зоны на границе с Таджикистаном

Киргизия эвакуировала почти полторы тысячи человек из опасной зоны на границе с Таджикистаном. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

По данным чрезвычайного ведомства, эвакуировано 1470 жителей местных сел. Большая их часть размещена у родственников и знакомых.

«Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен», - приводит РИА Новости слова представителя МЧС Киргизии.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Известно, что пострадали 17 человек. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне.